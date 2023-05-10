大陸湖北一名黃姓幼教女老師（花花），最近在抖音平台PO教孩童唱《小小花園》的影片，因歌詞洗腦加上她長相甜美，意外在網路爆紅，被封為「挖呀挖老師」。成名後，黃老師被質疑6大醜聞，其中1點是質疑她的顏值是靠濾鏡修的，引發熱議。

黃老師上禮拜在抖音帳號「音樂老師花開富貴」上傳一支教孩童唱《小小花園》的短片，歌詞為「在什麼樣的花園裡面挖呀挖呀挖，種什麼樣的種子開什麼樣的花」相當洗腦，加上她不斷露出甜美的笑容，影片不斷被轉發，截至10日上午，已有607.5萬人按讚、170.8萬次分享、57萬網友留言，抖音粉絲更高達645.7萬，且黃老師開直播時觀看人數都不低於10萬人，加上收到的斗內，3場直播至少賺了200萬人民幣（約887萬元新台幣）。

人紅是非多，黃老師爆紅後遭網質疑6點，分別為「成名前已是簽約網紅」、「已辭職做帶貨直播」、「沒有教師資格證」、「被網路霸凌請假避風頭」、「《小小花園》涉及侵權」、「顏值靠濾鏡或整形」，網友PO疑黃老師無P的照片，質疑她的顏值是靠濾鏡撐的，不然就是整容過，掀起大陸網友的熱烈討論，紛紛驚呼：「這不是一個人吧？！」、「美顏真神奇」、「我要收回我的禮物！」，但也有人認為這是有心人士故意黑黃老師，「是另一個視頻博主的AI換臉」、「不太可信」、「她真人長得也行，網上好像有別人拍她的視頻」、「原博又造謠了」。

面對流言蜚語，黃老師強調自己未離職，想用音樂治癒更多的人，幼兒園工作人員亦證實黃老師沒離職，但校方是私立的，不會干涉老師的個人行為，不清楚她的直播帶貨和打賞收入。

至於被爆走紅前已跟無憂傳媒策劃簽約，成為旗下網紅之一，黃老師重申自己沒有公司和團隊，一直以來都是個人作業，無憂傳媒亦表示黃老師非旗下網紅，若她加入團隊的話，抖音平台會有品牌標籤，但黃老師沒有。而教師資格證的問題，消息人士指出，黃老師確實沒有教師資格證，但有奧爾夫音樂培訓機構的等級證書，每年都有接受考核，被幼兒園認可其教學能力，不過這幾天黃老師慘被網路霸凌，考量人身安全問題，已請假回老家避風頭；黃老師也證實此事，坦言爆紅後對生活造成一些影響，會好好調整心態，做好本業的工作。

由於《小小花園》的歌曲是蘇蘇作詞作曲編曲，前奏亦與周杰倫《聽媽媽的話》吻合，涉及侵權的爭議，根據大陸相關法規，未經著作權人的許可傳播他人作品構成著作權侵權，原創作者可以要求黃老師承擔停止侵害，消除影響、賠償等民事責任。