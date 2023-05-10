為遏止幫派據點活動與衍生犯罪，新竹市警察局4月26日起至5月5日止，辦理「同步掃黑專案行動」，動員警力計337人次，酒店、夜店、電子遊藝場及PUB等195處場所，執行掃黑、打詐、肅槍及緝毒等專案行動，共查獲280人送辦。

近日其他縣市黑道幫派尋仇引發槍擊案件，新竹市警局配合內政部警政署，於4月26日起至5月5日止，辦理為期10天的「同步掃黑專案行動」，針對黑道幫派堂口據點、圍事或經營行業處所及成員經常聚集出入處所執行臨檢及威力掃蕩。

警方指出，這次專案總計動員警力計337人次，強力臨檢幫派圍事酒店、夜店、電子遊藝場及PUB等195處場所，共查獲280人送辦。其中檢肅組織犯罪1件5人，查獲妨害秩序案犯嫌12人、毒品案15人、故意傷害案19人、妨害自由案23人、詐欺案100人等重大案件，並成功攔阻詐騙案件9件，減損192萬餘元。

專案期間，警方也破獲2件毒品分裝場，查扣毒品大麻煙油151瓶、大麻2包及菸油原料、調味香料、攪拌器、磅秤灌注器等製造分裝器具，另案查扣毒品海洛因27.89公克、安非他命239.57公克、大麻4.98公克。

警方表示，絕不容許黑道、幫派、毒品及暴力犯罪影響市民安全，持續強化掃黑、打詐、清源2.0及社區警政再出發等工作，挖掘黑幫潛在場所，與市府相關局處橫向合作執行聯合稽查，並配合「第三方警政策略」澈底斬斷幫派經濟來源，強勢打擊黑幫。

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