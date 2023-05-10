大陸應急管理部安全協調司司長汪崇鮮在10日新聞發布會上表示，當前安全生產形勢異常嚴峻複雜，特別是內蒙古阿拉善左旗「2·22」露天煤礦坍塌事故與北京豐台長峰醫院「4·18」火災事故。在此背景下印發《全國重大事故隱患專項排查整治 2023 行動總體方案》，將立即組織實施排查整治行動，要「以最嚴格措施、最嚴謹作風、最嚴肅問責狠抓落實，堅決扭轉重特大事故多發的被動局面。」

據澎湃新聞引述汪崇鮮說明，此次行動聚焦煤礦、非煤礦山、危險化學品、交通運輸、建築施工、消防、燃氣、漁業船舶、工貿等重點行業領域，緊盯易造成群死群傷的重大事故隱患進行針對性排查整治，不搞「大而全」。

汪崇鮮表示，這次專項行動有「四個突出」，除針對上述提及的重大隱患領域外，還要突出「關鍵少數」狠抓全員責任落實。牢牢把握企業作為事故隱患排查整治的責任主體。

另外是突出「先禮後兵」提升排查整改品質。先請各企業集中全面自查自改，政府部門強化幫扶指導，然後再進行精準嚴格執法、強化責任倒逼。第四則是突出「機制創新」提升發現問題和解決問題的強烈意願和能力水準。建立先學習培訓後監管執法、安全監管執法責任倒查、主流媒體專欄曝光、匿名舉報查實重獎等工作機制。