原本是台積電工程師的曲先生，多年前夫妻兩人先後離職創業，投入餐飲界，最後卻以慘賠2000萬收場。但兩人結合工程及餐飲經驗，轉型發展更完善的餐廳管理系統，於2020年成立新公司，研發新世代雲端智慧型販賣機，期間透過高市府青年局業師輔導，制定業務開發策略及合作模式，與石圓禪飲合作開發行動茶旅，完美將手搖飲的鮮度保存在販賣機中，為品牌再創佳績。

青創團隊有鳴所設計之雲端智慧型販賣機進駐於各大展場及商場，發展無人商店化。(高雄市青年局提供)

曲先生夫婦原本都在台積電上班，後來妻子離職創業開餐廳，曲先生則是在下班過去幫忙。餐廳生意越做越好，曲先生也索性離職，與妻子全心投入餐飲事業，並且運用工程師的專業與個性，把科技產業強調的SOP導入餐廳，點餐、派工系統化，當時造成一股熱潮，餐廳也成為排隊名店。但卻忽略了餐飲業必要的彈性，最終以慘賠2000萬收場。

工程師的個性使然，失敗非但沒有打倒夫妻倆，反而變成他們的養分，曲先生對自己開發的產品有信心，汲取失敗經驗，將產品更加優化，2020年成立「有鳴股份有限公司」，結合多年餐廳管理經驗及資訊知識，強化軟硬體並重，致力打造提供隨時隨地都可使用的餐廳管理系統，希望改善消費者購餐體驗外，更將消費過程中的所有資料儲存成雲端大數據，讓店家輕鬆進行帳務管理，快速且有效了解販售情況。

青年局安排業師（右一）輔導青創團隊有鳴，討論策略合作模式及公司年度商業策略。(高雄市青年局提供)

在這兩年的疫情期間，他發現非接觸式經濟的需求提升，加速了無人商店的發展，因此開發新世代雲端智慧型販賣機，結合AI感測技術有效分析人流及消費者樣貌，透過雲端連線數據蒐集、整合跟分析，讓店家只要透過有鳴開發的App就能掌握販賣機營運狀況，不僅可以直接看到機台內有多少現金，還可以針對保存問題進行控制，自動鎖住過期商品，確保投遞到消費者手上的飲品新鮮好喝。

有鳴的設計讓手搖飲店面坪效擴增到24小時，獲得圓石茶飲（石圓禪飲股份有限公司）負責人的認同，雙方開始接洽合作事宜。由於曲先生過去多年來的職業訓練養成工程師思維，他深知自己的短板在商務溝通與開發上，不僅積極進修，也至高雄市青年局尋找專業業師諮詢服務，業師除了針對有鳴的合作模式及業務開發規劃進行討論，協助團隊從技術研發走向市場，也對公司年度商業策略提供建議，幫助團隊釐清目標方向，順利促成有鳴與石圓禪飲的合作，讓「圓石行動茶旅」成為手搖飲市場中獨特的商業模式。

高雄市青年局局長張以理表示，疫情改變人們生活型態，消費習慣從線下轉為線上，從店員服務轉為無人商店；但如何讓機器取代人力提供相應的產品品質，成為經營者的一大挑戰。青年局透過顧問輔導，協助經營團隊制定業務開發策略及合作方案外，也引薦媒合不同品牌，希望促成更多合作。

為提供有意創業的青年更多的協助與資訊，高雄市青年局提供創業課程、輔導、參展、貸款、補助等資源，針對不同階段的創業者提供所需協助，有需求的朋友可以上高雄市政府青年局官網（https://youth.kcg.gov.tw/）「雄青資源」-「找專家」-「創業O'STAR及諮詢輔導」查詢。