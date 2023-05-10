凱基優選高股息30(00915)基金經理人顏良宇表示，從台股評價面來看，目前台股預估本益比為14.3倍，已高於過去10年均值的13.9倍，算不上便宜。市場資金面亦呈現緊縮狀態，5月初美國聯準會升息1碼後，預期升息循環告一段落；惟2023年底前降息機率低，需持續觀察通膨及銀行信貸緊縮對景氣影響。因此，現階段在市場無重大利多、美國央行維持緊縮政策的狀況下，台股評價上行空間有限。

而從企業獲利面來看，顏良宇指出，半導體龍頭大廠法說會後，多數半導體供應鏈獲利預估遭下修，預期庫存調整結束時間恐拉長至下半年，不如原先預期的第二季庫存調整完畢。然而，考量下半年企業獲利年增率衰退幅度趨緩，並可望於2024年重返正增長；加上聯準會升息循環即將告一段落，企業獲利下修接近尾聲，最壞狀況終將過去。

因此，儘管短期指數有震盪的可能性，顏良宇表示，長期仍看好加權指數表現，建議投資人在市場多空分歧、不確定性因素仍多的狀況下，選擇兼顧獲利、品質、下行風險保護的篩選成分股機制，加上低波動排序，具競爭力的配息，能在市場震盪時，發揮抗跌跟漲效果；並採取拉長投資期間、不追高、不猜底、分批布局的操作策略。