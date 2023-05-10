這家也被稱為韓國亞馬遜的大型電商指出，為了提供優良的服務，過去1年資本支出就花了幾億美元，用來研發新產品。因是就長線角度來看，故並沒有期望每項投資都可以在短期之內，像是每個月或每季期間看到成果。

在紐約證交所掛牌的酷澎，在聽到上述季報好消息後，股價一度翻紅。Coupang今年迄今已上漲18%，不過就兩年多前剛掛牌約50美元價格相比，如今只剩下17.39美元左右。

酷澎統計，自己在整個零售業的市占率還沒到雙位數。預計未來3年將把公司規模擴增至5500億美元。自認為成長出眾的酷澎指出，未來表現將會令市場大吃一驚。

Coupang核心配送業務在新冠疫情期間急遽成長，送貨物件五花八門，例如雞蛋、口罩以及家用電器等。在電商業者激烈競爭下，多虧Coupang倉儲物流中心自動化的配送網絡，讓東西能快速送抵客戶手中，因此博得不少好感度。

韓國投資證券（Korea Investment & Securities）認為，酷澎的物流業務能夠幫忙今年財報出現獲利。藉由這個強大平台，可讓酷澎2023年市占率增至24.4%，明年再拉升到27.2%。

彭博社指出，Coupang在台灣的業務尚在早期經營階段，但Coupang已看見會出現脫胎換骨的潛力跡象。不過，礙於投報率不如預期，Coupang已把日本業務先收掉。

酷澎的商品配送已趨穩定並開始賺錢，但食物配送以及串流媒體服務等新興業務的花費卻不斷增加。4月時，Coupang Eats開始在首爾大部分地區推出5%至10%的訂單折扣，未來幾個月，配送範圍將拉大到韓國其它區域。

分析師認為，Coupang Eats藉由先以折扣方式，來增加餐飲方面的市占率。同時，對於新科技Coupang也沒缺席，將利用機器學習模型，以便日後提供客戶更好的服務。