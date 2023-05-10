台灣高檢署檢察官黃錦秋，因任職警政署政風室主任期間，曾出入業者私人招待所，遭台高檢移請檢察官評鑑委員會個案評鑑。當天陪同陪同黃錦秋向檢評會說明的律師黃秀惠，不滿黃錦秋人未離開檢評會，聯合報張姓記者搶發新聞，指黃錦秋答辯指她聚餐時都自備洋酒，認為張姓記者「竊聽」檢評會約詢內容，10日到台北地檢署控告張姓記者妨害祕密罪。

地下匯兌業者郭哲敏去年遭檢警約談搜索，但他在調查行動前就出境，加上事後爆出有多名高階警官及檢察官曾出入郭的88會館招待所，引發軒然大波，台高檢及警政署介入調查後，今年1月13日公布結果。台高檢認為台高檢檢察官黃錦秋、新北檢檢察官王涂芝2人違反《檢察官倫理規範》，移請檢評會個案評鑑。

檢評會通知黃錦秋5月5日提出說明，律師黃秀 惠陪同黃錦秋赴檢評會說明，結果當天檢評會仍約詢黃錦秋時，黃錦秋尚未離開檢評會，聯合報張姓記者就搶發黃在檢評會答辯時，辯稱她聚餐時都自帶洋酒。

律師黃秀惠認為，聯合報張姓記者「竊聽」檢評會約詢內容，涉嫌妨害祕密罪，今向北檢提告。