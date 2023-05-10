中國近期敦促國有企業逐漸停用與美國有關係的審計機構，全球四大會計師事務所中安永（Ernst ＆ Young）受到的衝擊可能會最大；該公司約十分之一的在華收入由國企貢獻。

新加坡《聯合早報》引述彭博社報導，中國敦促部分國企逐步停用四大國際會計師事務所，以確保數據安全；同時，要求國企在合約到期後聘請中國大陸或香港的會計師。目前這項指導意見僅適用於央企，尚不清楚省級國企和民營企業之後是否會被納入。

根據中國註冊會計師協會的數據分析，2021年中國98家央企中，有高達四分之一的企業由「四大」審計，安永的在華收入約有12％來自這些大型企業，在「四大」中佔比最高，安侯建業（KPMG）、資誠（PwC）和德勤（Deloitte）的佔比各自不到4％。

蘭德公司（RAND Corp）高級經濟師Howard Shatz指出，這塊業務收入所佔比重越高，影響就會越深，而且失去央企客戶可能會產生連鎖反應。

Howard Shatz說，如果失去了中國國有企業的客戶，就失去了在世界各地經營的公司，而這些公司結構盤根錯節，所以審計費用相當高。