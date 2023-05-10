大陸應急管理部10日舉行記者會，安全生產監察專員李豪文通報近期安全生產形勢表示，今年以來，重特大事故反彈，一些地區在應對疫情後的經濟發展挑戰中，安全底線紅線沒有守住，發展和安全兩件大事沒有統籌好，甚至只重發展不顧安全，既是疫後一些企業忘乎所以，也反映出安全監管執法「寬鬆軟虛」。

李豪文通報稱，截至5月9日，今年事故起數和死亡人數同比分別下降33.7％、26.1％，事故起數和死亡人數同比分別下降11.5％、3.4％。但重特大事故有所反彈，主要是傳統的高危行領域事故較為集中，煤礦內蒙古阿拉善盟2月發生1起6死49失聯特別重大事故，重大事故中建築業3起、化工2起，道路運輸和工貿各1起。「表明這些傳統高危行業領域仍然是安全整治的重點，另外其他行業還發生多起重大涉險事故。」

此外，事故直接原因較為集中。李豪文表示，河北滄州「3·27」、浙江金華「4·17」兩起重大火災事故，均是違規電焊作業引發，這與去年河南安陽「11·21」特別重大事故如出一轍。另外，近期北京豐台醫院、中化集團下屬的山東聊城公司相繼發生重大事故。

他指出，這些事故反映出，一些地區在應對疫情後的經濟發展挑戰中，人民至上、生命至上的思想理念沒有樹牢，安全底線紅線沒有守住，發展和安全兩件大事沒有統籌好，甚至只重發展不顧安全；反映出一些地區和單位在抓落實上仍有很大差距，安全生產責任懸空，安全隱患排查整治品質不高；反映出一些企業片面追求效益、追求速度，打亂正常的安全生產程式和工藝，安全現場管理混亂，違法違規忘乎所以；也反映出有的安全監管執法「寬鬆軟虛」，與違法違規行為作堅決鬥爭的精神勁頭不足、措施不果斷。