詐騙廣告與假名人投資廣告層出不窮，資深媒體人李艷秋也受害。李艷秋認為，臉書對詐騙廣告尺度很寬，但對特定的粉絲頁極謹慎，並透露她為推廣文章的廣告被禁止刊登，近期更被指違反著作權，恐將粉絲頁下架。在民主自由的台灣，臉書的作為粗魯且不可思議，李艷秋質疑，背後是否有黑手操控。

李艷秋今(10)日在臉書提及頭像被盜，讓她很憂慮有人會因為對她的信任而上當。李艷秋進一步提到，民進黨政府去年花14億打詐全線潰敗，全台灣被詐70億，罪犯平均年齡28.9歲；今年又再花13億成立打詐國家隊，「最主要的工作就是用你的錢，告訴你要小心不要被騙」。

「詐騙集團猖獗，除了政府無用外，臉書等平台也應究責」，李艷秋認為，臉書對詐騙廣告尺度很寬，但對特定的粉絲頁極為謹慎。李艷秋透露，今年以來她的流量對半砍，許多追蹤者看不到新發表的文章，而她為推廣文章的廣告幾乎被禁止刊登，認為推廣的是政治議題，散播仇恨，「這不好笑嗎？」李艷秋強調，她的粉絲頁是政治議題，寫作風格是反諷、有酸度，但要論仇恨排名，根本連邊都捱不到，且近日更收到嚴厲警告，稱她違反著作權，很可能會將粉絲頁下架。

李艷秋與熟悉社群網路操作的朋友聊到上述情事，得知臉書管制言論已存在多時，且蔡英文去美國舊金山，第一站就去臉書總部，當場教她如何用臉書打選戰；臉書在台灣的總部成立，蔡英文也是第一個去祝賀，綠營著力既深且久，若非御用，不僅經常被檢舉停用，也可能會減少流量。李艷秋質疑，在民主自由的台灣，臉書的作為粗魯且不可思議，「他們的背後有黑手操控嗎？」

面對一張張的詐騙截圖，李艷秋痛斥臉書放任詐騙集團，卻對真實的她動不動就威脅封鎖下架，「這不是助紂為虐嗎？」