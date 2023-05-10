副總統賴清德擔任行政院長時推行的推行的數位身分證，最後因資安問題作罷，但卻衍生出約10億元的經費恐要全民埋單，引起各界不滿。國民黨立委賴士葆怒批，政府瞎扯要等資安專責單位成立後再研議，但難道2018年就被賴倚重的天才、數發部長唐鳳不懂資安嗎？

賴清德2018年擔任行政院長時，推動換發數位身分證，但各界對於資安始終存在疑慮，最後在2021年時，由時任行政院長蘇貞宣布暫緩執行，如今廠商向政府求償，總計逾10億元費用恐怕將由全民埋單。

對此，現任行政院長陳建仁日前回應，待政府成立個資保護專責機構後，將與各部會研議出更好的方案，讓個資保護與數位身分證實施有更周延的考量，並稱相關法律爭議仍在處理中，沒有10億全民埋單的問題。

「要再瞎扯等資安專責單位成立後再研議！」賴士葆今（10）日在臉書打臉指出，每年能新增的資安人才數量有限，不會因為政府多生出幾個單位就導致資安變安全；他更質疑，2018年時唐鳳就已經是賴清德倚重的天才了，「曾經的天才，現在的部長，加官晉爵就不懂資安了？」