不少店家招牌喜歡用諧音取名，一名男網友表示，在台中市路邊看到大大招牌寫「替幫修」，原來是鐵板燒的閩南語，他秒懂店家意思笑說「懂閩南語的人才知道」，將其PO上網引發熱議，網友反應兩極，一部分人大讚有創意，也有人搖頭批「就算懂閩南語也看不懂」。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社》指出，在台中北區民權路，看一個大招牌寫「替幫修」，上面還標註餓、平價，他一眼就懂直呼「懂閩南語的人才知道招牌說的是什麼意思。」

圖文曝光，逾3千名網友關注、留言「鐵板！燙啦」、「鐵板燒=替幫修」、「替（鐵）幫（板）修（燒）」、「鐵板燒，直翻的閩南語」、「鐵板燒的閩南語版」、「我剛剛也是猜鐵板燒」、「鐵板燒的閩南語，有創意！很棒」、「要唸很多次才知道在說什麼」。

但也有人搖頭，「閩南語沒有人這樣唸的」、「我本身閩南語不好，現在我才懂字的意思」、「看留言才意識過來，想說『替幫修』是什麼鬼?」、「就算懂閩南語也看不懂，應該是他閩南語有問題」、「閩南語就是被這些人搞死的」。