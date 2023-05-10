韓國N號房事件震驚全台，新北市議員卓冠廷今日總質詢針對三重性侵被害人自殺事件，與新北也傳出未成年者被騙拍裸照威脅，3個月後還未破案要求市府盡速破案。新北市長侯友宜強調，案件程序好不好可以檢討，案件發生就要處理，破案是我們的職責。

卓冠廷質詢指出，上月底三重一名被害人不堪多次受辱性侵，報案二次不成竟跳河自殺，他認為警方沒有第一時間保全證據、發現被害人情緒不穩，沒有通報社工陪同，最後被害女子求助無門，絕望之餘，投淡水河自盡。

另有未成年女學生因被嫌犯帳號主動加友，被害人以為交出指定姿勢或動作的照片可以收到工資，沒想到反被威脅拍下更多不堪的影片，被害人警覺想要報案，反倒被不斷訊息威脅，嚇得網路私訊求助律師，要求幫忙報案。

卓冠廷表示，這名未成年被害人，訊息求助律師，律師發現情況嚴重，告訴被害人要直接向新北市婦幼警察大隊求助，未料被害人撥打婦幼大隊電話，竟無人接聽，換律師打電話還是無人接聽，律師轉打1999，詢問為何婦幼大隊電話無人接聽。

卓冠廷批評，新北市警方破案效率也堪慮，未成年被害人報案數月後，新北警方都沒有破案，嫌犯甚至透過被害人帳號，找到被害人的同學們，威脅要到學校去堵她。

警察局長廖訓誠表示，三重事件受理後掌握嫌犯對象，依程序報地檢署指揮，受理後也依性侵害處理程序驗傷，第一次是因為醫院驗傷發現當事人健保卡、身分證有改名，請她回去把證件帶過來，當天也有詢問她需不需要即時保護，被害者媽媽也有到場；第二次報案則是敘述不夠完整。

侯友宜說，因為權責分擔，他雖對詳細案件內容不清楚， 不管案件如何，都會了解程序有沒有做到好，做不好一定有檢討空間，會積極調查，「破案是我們的職責」。

新北市警局補充，三重事件因女子更名相關證件未攜帶齊全，院方請其補齊相關證件，由母親陪同返家後，即未再回醫院完成採檢，分局多次聯繫，都無人接聽；事後警方主動聯繫到女子，並至北市載女子返回新北製作筆錄，簽名捺印完成調查筆錄後開立案件證明單，當時女子表達精神狀況不佳，另有要事即離開。全案也依規定完成通報。未成年N號房事件目前警方仍在釐清中。