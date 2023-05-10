高雄1名豐姓女子日前在一間超商內發現遺落的名牌皮夾，但她沒有送到派出所，而是將皮夾帶走，警方找到她人，豐女拿出皮夾，但稱她將裡面的證件和日幣都丟到愛河中，留下皮夾自用，這行為已經觸法，警方警方依侵占遺失物罪偵辦。

新興分局自強所於6日下午接獲1名21歲的詹姓男子報案，稱於在愛河附近某超商用餐時，皮夾不慎遺落於用餐座位上，但返回店家詢問皆無尋獲，因遺失的皮夾是價值上萬元的知名品牌，且裡頭有許多證件，希望警方能幫忙找回。

員警調閱相關監視器後，發現1名女子形跡可疑，在報案人離開座位時，疑撿拾皮夾後隨即離開超商。警方鎖定該女子特徵後，於7日巡邏至該超商時發現疑似侵占皮夾的女子，並立即上前盤查，警方將侵占皮夾畫面給59歲豐姓女子看後，便默默由腰包內拿出這個皮夾。

但皮夾內證件、金融卡和900元台幣及約2000元的日幣都已不見，員警質問他為何撿到皮夾部送到派出所，一開始她稱因為有困難，又說因擔心被認為是竊取該包包，才將裡面證件與外幣全部都丟棄到愛河中，但因覺得該皮夾很好看，剛好也缺放卡片的皮夾，所以就留著自行使用。

侵占遺失物就是違法行為，警方將豐女依侵占遺失物帶返所訊問後函請高雄地檢署偵辦。