三軍總醫院牙科軍醫涉嫌集體浮報牙材費用，把在外兼差製作假牙的成本轉嫁給三總，另在外冒名看診詐領健保費，總計不法獲利逾1900萬元；台北地方法院考量三總醫師周韋廷坦承犯行，依詐欺取財罪判刑10月，已繳交之犯罪所得8萬多元沒收。緩刑2年，向公庫支付2萬元，及完成法治教育課程2場次。

台北地方法院表示，本案遭起訴的其他被告，7月20日繼續進行審理程序。

遭起訴的被告周韋庭是三軍總醫院醫師，他因犯後坦承犯行，台北地院先行審結，認定周男以不實批價明細表持向三軍總醫院請款，並將溢領款項用以支付或扣抵未經三軍總醫院審核核准使用之品項費用、無法依照三軍總醫院正常請款流程核銷請款之費用等，嚴重侵害三軍總醫院之財產法益，所為實有不該

法官指出，考量周無前科紀錄，其等因一時失慮，涉犯刑典，於犯後坦認犯行不諱，經此偵審程序，當知所警惕，要無再犯之虞，因認對其所宣告之刑，以暫不執行為適當，判刑10月，緩刑2年。可上訴。