彰化縣長王惠美分送康乃馨給女性議員。（孫英哲攝）

彰化縣議會定期會縣政質詢因分送康乃馨讓氣氛緩和許多。（孫英哲攝）

彰化縣議會今天上午的定期會縣政質詢炮聲隆隆，就在縣議員李成濟質詢農產冷鏈、容積率及工業區閒置等議題後，擔任大會主席的副議長許原龍突然宣布暫停5分鐘，並與彰化縣長王惠美一同發送康乃馨給在場議員、列席縣府官員、工作人員及媒體，提前感受母親節的溫馨氣氛。

「母親節快樂哦！」縣長王惠美表示，一年一度的母親節即將來臨，先恭祝所有的媽媽母親節快樂，也要提醒所有為人子女的，「愛要及時」，康乃馨最大的產地就在彰化縣，「記得哦，買個花，跟媽媽表示一下心意！」

副議長許原龍說，母親節快到了，所以縣長與議會在母親節前夕先祝所有的媽媽母親節快樂，縣長也與他一起在會場分送康乃馨，祝福女議員及同仁母親節快樂、天天快樂。

與會的女性議員收到康乃馨時，個個都開心不已，讓議場內原本劍拔怒張的氣氛轉為歡樂和諧，王惠美、許原龍也與在場議員大合照，有趣的是，有些男性議員有感於每年母親節大家都很重視，父親節相較之下無人聞問，不禁以台語感嘆「母親節呷龍蝦，爸爸節嘸半吔！」