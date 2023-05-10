一名外籍男子阿興（化名），去年與女友喝醉後借住在女性友人A及B的住處，未料阿興趁著酒意先親吻熟睡中的A女腿部，企圖脫下A女內褲未遂，隔日凌晨又跑進B女的房間，擁抱B女並脫掉B女內褲後睡在隔壁。台中地院審結，依乘機猥褻等2罪，應執行有期徒刑7月，緩刑2年。可上訴。

判決書指出，阿興與女友於2022年4月間喝醉後，前往女性友人A、B的住處借宿，同日上午5時許A女在沙發上睡著，阿興便趁著A女不注意之際親吻A女的手腳、手臂，嘗試脫去A女的內褲未遂。

同日凌晨6時許，阿興則跑進B女的房間，趁著B女熟睡之際擁抱並撫摸身體，脫下B女內褲後睡在其隔壁，直到上午7時許B女清醒，察覺有異，質問阿興為何睡在身旁後，與A女依同前往警局報案，全案才曝光。

台中地院審理時，法官表示，阿興僅因酒後看見2名被害者睡著，就做出滿足個人慾望的猥褻行為，但考量阿興已與2人成立和解並賠償完畢，被害人也同意給予阿興緩刑等一切情狀，認定阿興有悔悟之心，經歷此次審判過程應有所警惕不會再犯，故依乘機猥褻等2罪，各處有期徒刑6月，應執行有期徒刑7月，得易科罰金21萬元。緩刑2年。可上訴。

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