跨世代的英倫天團Coldplay酷玩樂團9日公布將在亞洲及澳洲巡迴演出。（本報資料照片）

跨世代的英倫天團Coldplay酷玩樂團9日公布將在亞洲及澳洲巡迴演出，預計亞洲巡演將從睽違6年的東京為起點，而11月將在高雄開唱，消息一出，不少歌迷敲碗演唱會加開場次。身為演唱會之市的高雄市長陳其邁回應，這個願望還需許願，並要看主辦方意思，希望能夠美夢成真。

Coldplay酷玩樂團選在光棍節11月11日來到高雄國家體育館舉辦亞洲巡迴演唱會，此消息一出讓跨世代的歌迷們為之瘋狂，這也是酷玩樂團睽違6年再度來台，陳其邁當天更在貼文底下留下酷玩樂團經典歌詞「Cause in a sky cause in a sky full of stars I think I saw you」，並喊話「歡迎來高雄！」

網友也瘋狂敲碗Coldplay酷玩樂團加開場次，在高雄多唱幾場，對此，陳其邁回應，這個要許願，眾志成城，看能不能感動我們的主辦方，我想歌迷非常多，也不是只有高雄，台灣的歌迷或者是全球在亞洲的歌迷，其實以我們上次BLACKPINK的經驗，就很多國外的歌迷來到高雄，所以大家就努力，希望能夠美夢成真。