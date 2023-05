跨世代的英倫天團Coldplay酷玩樂團9日公布將在亞洲及澳洲巡迴演出。(本報資料照片)

跨世代的英倫天團Coldplay酷玩樂團9日公布將在亞洲及澳洲巡迴演出,預計亞洲巡演將從睽違6年的東京為起點,而11月將在高雄開唱,消息一出,不少歌迷敲碗演唱會加開場次。身為演唱會之市的高雄市長陳其邁回應,這個願望還需許願,並要看主辦方意思,希望能夠美夢成真。

Coldplay酷玩樂團選在光棍節11月11日來到高雄國家體育館舉辦亞洲巡迴演唱會,此消息一出讓跨世代的歌迷們為之瘋狂,這也是酷玩樂團睽違6年再度來台,陳其邁當天更在貼文底下留下酷玩樂團經典歌詞「Cause in a sky cause in a sky full of stars I think I saw you」,並喊話「歡迎來高雄!」

網友也瘋狂敲碗Coldplay酷玩樂團加開場次,在高雄多唱幾場,對此,陳其邁回應,這個要許願,眾志成城,看能不能感動我們的主辦方,我想歌迷非常多,也不是只有高雄,台灣的歌迷或者是全球在亞洲的歌迷,其實以我們上次BLACKPINK的經驗,就很多國外的歌迷來到高雄,所以大家就努力,希望能夠美夢成真。