宜蘭縣去年11月實施科技執法，建置費用3409萬元由中央補助，今天（10日）多名議員質詢警察局，質疑科技執法過於嚴苛，讓送瓦斯不敢送、店家不敢卸貨，而實施至今半年，科技執法罰鍰就有3000萬元，議員痛批「這不是科技執法，而是科技搶錢！」

宜蘭縣科技執法建置路口在宜蘭市1、宜蘭市有舊城南路與神農路口，泰山路、女中路、嵐峰路口，林森路、校舍路路口等3處；羅東鎮有中山路、純精路口，大同路、中正北路口等2處；頭城鎮有梗枋卸貨場出入口，石牌縣界公園入口等2處；礁溪鄉有1處，設在礁溪路5段90巷口；蘇澳鎮1處設在海山西路、馬賽路口，三星鄉1處設在上將路、大洲路口。

科技執法取締項目有闖紅燈、違停、占用機車停等區等13項，警察局統計，全縣10處科技執法啟用至今到3月31日，取締達4.3萬多件，其中不依標誌標線號誌行駛最多，達1萬餘件，其次為違停、佔用機車停等區等違規樣態。

縣議員陳文昌表示，科技執法都抓小違規，如稍微超線就被開罰，並質詢警察局長林武宏，科技執法上路以來，累計罰鍰有多少。林武宏回應約3000多萬元後，讓陳文昌忍不住酸說「本錢就回來了，真好賺，這不是科技執法，是科技搶錢！」、「搜刮老百姓的口袋」！

縣議員呂惠卿說，科技執法可以讓交通更順暢，但附近的店家受到很大的困擾，店家下貨3分鐘就被拍，消費者也怕被開罰不敢來，連帶影響到店面承租價錢。她強調，沒有反對科技執法，但科技執法拍攝的範圍長度不一，標準應該統一。

宜蘭縣議員陳鴻禧認為科技執法應該針對危險路口來設置，而非搶錢。（李忠一攝）

縣議員陳鴻禧批評，科技執法讓瓦斯都不敢送，設置的地點應該適當，要針對的是危險路口來設置，他不反對科技執法，但要跟地方配合、了解民眾需求，「科技執法是要執法，不是搶錢。」

宜蘭縣警察局長林武宏回應，科技執法實施以來讓車禍件數降低，警方會針對各層面檢討、評估。（李忠一攝）

林武宏表示，科技執法實施以來，車禍件數確實有降低，店家多少受到影響也是事實，警察局針對科技執法的各個層面都會評估、檢討。