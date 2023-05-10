俄羅斯侵烏戰爭持續進行，與此同時，俄國國防部和傭兵集團「瓦格納」的內部矛盾也跟著檯面化，瓦格納領導人普里格津先前表示自己的部隊得不到足夠的彈藥補給，揚言要退出烏東城市巴赫姆特戰場，後來又改口決定留在前線。他昨（9）日透露自己接獲高層的命令，要求他繼續戰鬥，否則將被視為叛徒。

根據路透社報導，俄羅斯昨（9）日舉行「勝利日」閱兵，慶祝在二次大戰擊敗納粹德國，瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）也選在同一天，向中央發出猛烈砲火。普里格津表示，自己在勝利日前接到命令，「如果我們（瓦格納）離開崗位，就會被視為背叛祖國。」話鋒一轉，他把矛頭指向國防部，「但如果沒有彈藥，我們就會離開」，更直指叛國者「就是下令不要給足彈藥的人」。

瓦格納領導人普里格津9日抨擊，當局中有「祖父級」人物掩蓋戰爭失利的真相，並稱自己接獲命令，如果撤退就會以叛徒論處。

普里格津日前曾揚言如果無法獲得足夠軍援，就要退出戰場，後來彈藥問題一度獲得解決；不過他昨天表示，自己被騙了，「我們要求的數量，他們（國防部）只給了10%。」他說，瓦格納還會再撐幾天，也會繼續爭取彈藥補充。

倫敦國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）分析家米歇爾（Yohann Michel）指出，普里格津的說詞一再改變，似乎是在嘗試甩鍋戰爭失利的責任，並凸顯攻下巴赫姆特的難度。瓦格納組織在該地已進行超過9個月的激烈戰鬥。

除了後援問題，普里格津也聲稱部分俄國政府軍已逃離在巴赫姆特的戰場，迫使他的部隊暴露在敵人火力下。不過這項說法尚未獲得當局證實。