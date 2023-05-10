曾姓、傅姓、蔡姓男子與吳姓女子向13間保險公司申請旅行平安險、醫療險等項目，並與澳門盧姓醫師串通好，偽造假地摔傷診斷證明，4人卻握有同一間醫院的診斷證明，4人便向保險公司理賠；吳男共詐得21萬1699元、傅男13萬22元、吳女詐得21萬1699元，蔡男則是一毛都還沒拿到就被揭發。高雄地檢署依詐欺罪將4人起訴。

4人總共向13間保險公司投保旅遊平安險、醫療險等保險專案，為了證明真有此事，4人分別陸續前往澳門旅遊，並開立澳門某醫療機構的摔傷診斷證明，並為了讓保險公司信服，4人還開立在澳門不同的地方摔倒，以為能瞞騙過關。

地檢署偵查時，發現吳男與蔡男、吳女開立的診斷證明時間，盧醫師人不在澳門，卻開立診斷證明；傅男則是診斷日期人和盧醫師都不在澳門，卻在澳門摔傷並開立診斷證明。

4人以為能瞞天過海，沒想到最後還是被識破，偵查時，曾男否認有偽造診斷證明，但依照事證明確，高雄地檢署依依詐欺罪將4人起訴。