大陸生態環境部、工信部等五部門9日聯合發佈的《關於實施汽車國六排放標準有關事宜的公告》顯示，確認從7月1日起，全大陸範圍內全面實施國六排放標準6b階段，不符標準的汽車禁止生產、進口、銷售。在國六b標準實施的同時，近百萬輛非RDE（實際行駛污染物排放測試）車型也獲得半年緩衝期，也讓懸在車企與經銷商心中大石落地。

根據《北京商爆》報導，儘管車企逐步完成國六b排放標準切換，但該政策落地前待消化的庫存車還是引發車市波動，並在今年3月觸發價格戰。

據統計，今年3月全大陸有超過30家汽車品牌、上百款車型參與降價，多地政府也相繼發布鼓勵汽車消費政策。一位合資品牌經銷商表示，為滿足排放要求國六a排放標準的車型庫存量並不高，但市場上有不少非RDE的國六b車型需要清除庫存。

多重壓力下，雖然今年7月1日起將全面實施國六b排放標準，但也為上述庫存車型留出緩衝期。《公告》中提到，針對部分RDE試驗報告結果為「僅監測」等輕型汽車國六b車型，給予半年銷售過渡期，允許銷售至今年12月31日。

大陸的國六排放標準6b階段政策，最早要追溯到六年前。2016年底，大陸環境保護部、國家質檢總局發佈《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》，要求「國六」分為ab兩階段，第一階段為2020年7月1日起所有銷售和註冊登記的輕型汽車應符合「國六a」要求；第二階段為2023年7月1日起應符合「國六b」要求。

事實上，國六b排放標準改變以往等效轉化歐洲排放標準方式，因此被稱為「史上最嚴格的排放標準」。例如與國五標準相比，國六b車型的氮氧化物（NOX）排放量將下降42％，顆粒物（PM）下降33％、不能超過每公里3毫克等，並引入實際行駛污染物排放測試，即RDE（Real Drive Emission），要求所有在售車、新開發的車都需要按照RDE重新實驗和重新申報公告。