香港「一代拳王」周比利拍過許多膾炙人口的電影，曾和李連杰、成龍、洪金寶、甄子丹等武打巨星交手，他近期就拍片分享和各大咖合作的故事，其中，周比利大讚周星馳身手靈活、功夫底子扎實，至於外界曾評周星馳力道、硬度不足，周比利則說：「其實無所謂」，認為拍出來的動作畫面漂亮、有達標就好。

周比利5歲就學空手道，曾拿下加拿大輕量級自由搏擊冠軍、WKA自由搏擊世界冠軍，並參與多部香港功夫片演出和武術指導，周比利還被評為動作演員的天花板，他則謙虛說，第一名是李小龍，大讚他的功夫是始祖級，甚至影響周比利到現在。

在電影《賭俠2之上海灘賭聖》中，周比利和周星馳有不少武打對手戲，周比利大讚周星馳身手靈活、功夫底子扎實，周比利進一步提到，周星馳很有慧根、聰明，加上他的偶像也是李小龍，誇他模仿「腰馬合一」的動作很像，至於外界曾評周星馳武打力道、硬度不足，周比利則說：「其實無所謂」，認為拍出來的動作畫面漂亮、有達標就好。

周比利談周星馳。（圖／ 周比利抖音）

周比利大談洪金寶當年帶他入行、感謝李連杰找他演代表作《精武英雄》，影片中，周比利穿著一身運動服裝，在鏡頭前氣色紅潤、體格精壯，完全看不出已64歲，保養得相當不錯。