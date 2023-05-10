鴻海創辦人郭台銘昨晚再度爆料指出政府與德國BNT公司的採購合約遭取消，是因我政府堅持名稱所致，民進黨政府要求協議上必須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan）；對此，民進黨立法院黨團今開記者會駁斥，郭台銘揭露的信件是私人信件，且信件所表達是疫苗只能賣給政府，沒想到卻被拿來刻意操作，為了爭取國民黨徵召，用這種方式相當不可取。

BNT大股東在2021年6月16日寄出一封原文電郵給郭台銘，證實了郭台銘早就知道，沒辦法私人方式購買疫苗；而郭台銘辦公室昨深夜指出，電郵就是證明了蔡政府卡BNT疫苗；民進黨立院黨團總召柯建銘與幹事長鄭運鵬今也開記者會「政府心存感謝，郭董霸道污衊」，說明BNT事件。

前幾天，郭台銘提到，李大維代表總統說，「請他不要買了」，柯建銘指出，聯合報一篇報導今天也點名他，提到相關參與人士稱「類似說法民進黨總召也講過」，對此，柯駁斥，這件事情從頭到尾他接觸的對象只有郭台銘一人，沒有其他參與人事。

他指出，2021年5月23日郭台銘打電話給他，同時也連絡李大維，我們都是老朋友，很感謝郭台銘，為了疫苗事情做努力，而且可以很清楚知道，他當時意志力很堅定，這都是好事，但郭台銘為了選舉邏輯錯亂，希望郭冷靜回想，不要讓好事變成壞事。

柯建銘也強調，BNT信件講得很清楚，一定要政府簽，全世界買疫苗沒有賣給個人，最重要是疫苗打下去發生危險或死亡誰來負責？當然是政府要面對，一定市政府要跟BNT對接，並沒有「不要再買了」的事實。

鄭運鵬也表示，郭台銘所揭露的信件，是私人信件，而政府簽約並沒有用Independent這個字，而BNT該信件也是想表達，當時只賣給中央，不會賣給地方，因為地方無法處理EUA，郭台銘也知道，卻為了徵召，汙衊政府。

民進黨立委劉世芳則表示，所有立法院民進黨團共識都一樣，對於台積電、慈濟，解決疫苗之荒都心存感激，但沒料到2年後，當時的事實卻被扭曲、斷章取義，該封信是私人信件往來，並不是官方信件，內容也寫了很清楚，獨立的台灣是形容詞而已，衛福部次長也說根本沒有使用「Independent」這個字。