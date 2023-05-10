網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」爭議事件不斷，7寶媽Sydney曾挺著8月孕肚登山，近日又被挖出去年11月懷第7胎時，竟背著老6到滑雪學校練習，慘遭網友圍剿。由於「林叨囝仔」一家住在高雄，高市議員黃捷指出，已接獲檢舉，她要求高市府社會局介入調查，正釐清是否違反兒少法等相關規定。

黃捷今指出，自己接獲許多民情反映，高雄有位7寶媽，背著嬰兒，在孩子毫無防護的情況下進行滑雪練習、深蹲跳等活動，畫面觸目驚心，希望她能介入協助，保護孩子的安全。

7寶媽背嬰滑雪畫面近日曝光，引發熱議，網友幾乎一面倒痛批她做了不良示範，更不顧孩子安危，簡直把孩子當成「肉墊」。黃捷提到，劇烈搖晃嬰兒，可能引起「嬰兒搖晃症」，使嬰兒腦部受傷、顱內出血，嚴重可能致死。

黃捷表示，第一時間她跟社會局了解，目前家防中心正在全面調查是否違反兒童及少年福利與權益保障法相關情事，而教育局也關心孩子自學狀況。她認為，每個人育兒的方式不同，大家關心的同時，應給予父母尊重，但無論如何，一切都以孩子的安全為重，絕對要避免憾事發生。

針對近日網友批評，7寶爸也透過粉專「雜唸獸醫林叨爸」回應，看著這一切風風雨雨的發生，我們虛心接受所有正面與反面的建議。我們確實有一些疏於思考縝密的行為，非常抱歉」。