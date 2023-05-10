中國交通運輸部今日宣布，交通運輸部部長、黨組副書記李小鵬，接替楊傳堂出任交通運輸部黨組書記。

5月10日，中共中央組織部有關負責人出席交通運輸部領導幹部會議，宣佈中央決定：楊傳堂不再擔任交通運輸部黨組書記職務，李小鵬任交通運輸部黨組書記。

李小鵬是大陸前總理李鵬的兒子，他現年63歲，曾任中國華能集團公司總經理、黨組書記，山西省委副書記、省長等職，2016年任交通運輸部部長、黨組副書記。

李小鵬是中共十八屆中央候補委員，十九屆中央委員，也是中共十七大、十八大、十九大、二十大代表，以及十一屆、十二屆全國人大代表。

楊傳堂現年69歲，山東禹城人，曾任青海省委副書記、副省長、代省長、省長，西藏自治區黨委書記，國家民族事務委員會黨組書記，中華全國供銷合作總社理事會主任、黨組書記。

楊傳堂在2012年8月任交通運輸部黨組書記、部長，2016年9月任交通運輸部黨組書記，2018年3月任第十三屆全國政協副主席。