前年11月8日蘇花公路114.9公里處一輛砂石車自撞山壁，駕駛沈姓男子酒測值達每公升0.61毫克，事後還被查出他是海軍上士卻在育嬰留職停薪期間兼差開砂石車且酒駕，軍方核定記大過1次、撤職並停止任用1年，他不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認為他未經訴願程序就提行政訴訟，裁定駁回。可抗告。

沈男在2020年11月1日至2022年1月1日育嬰留職停薪，但他卻在期間兼差駕駛聯結車，且還酒駕自撞山壁後，車頭失控衝向對向車道，擦撞到另一台砂石車後撞毀護欄，他經搶救後脫困，但酒測值達每公升0.61毫克，遭警方依涉犯公共危險罪移送。

行政究責部分，軍方決議核定記大過1次、撤職並停止任用1年，他不服提行政訴訟，北高行政法院認為未經訴願程序，程序不合法、不符合起訴要件，裁定駁回。

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