家賊難防。海軍艦隊指揮部後勤處補給科前徐姓男士官長於2020至2021年服役期間，自創帳號侵入海軍後勤存量管制資訊系統（SCPS），擅改1164筆資料。橋頭地院審理後依陸海空軍刑法第63條第1項之妨害軍事電磁紀錄正確性罪，處有期徒刑1年2月，由於徐男犯後態度良好，知所警惕，獲判緩刑3年。軍方表示，將加強教育。

檢警調查，徐男明知道SCPS系統的資訊異動作業非屬海軍艦隊指揮部業管範圍，但他仍不理會軍方的審查規定，受下級單位的不明人士請託，於2020年6月2日至2021年6月10日在左營軍區以其個人公務電腦連結網路，擅自更改系統資訊1164筆，妨害SCPS系統資料的正確性。

此事經海軍168艦隊補給承辦人王姓士官長向海軍保修指揮部補給組人員反應SCPS系統有資料異常情事，經海軍保修指揮部人員以電腦IP位址及使用者身分證字號反查屬實。憲兵指揮部高雄憲兵隊函送橋頭地檢署偵辦。

橋頭地院的判決指出，考慮徐男沒有前科，徐男是一時失慮所以犯下此案，相信他經過此案的教訓，知所警惕，沒有再犯之虞，因此依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑3年。

徐男已經於2021年11月1日退伍。軍方說，將加強官兵的教育訓練，以及強化法紀觀念，並籲請官兵不要知法犯法。