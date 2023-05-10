520諧音象徵「我愛你」，是眾所皆知的熱門結婚登記日，不少新人都希望選在這個日子登記結婚，但今年5月20日適逢周末假期，新竹市政府民政處特別貼心的開放新人預約當日辦理結婚登記，有需要者可於17日之前向各戶政事務所申請預約。

民政處指出，依統計數據，新竹市平日1天平均的登記結婚對數約在9至10對，而去年5月20日新竹市3個區的戶政事務所共計有202對新人結婚，多了20倍左右，顯示有許多新人選擇在這個日子登記討吉利又能象徵「我愛你」。

但因今年5月20日恰巧在周六休假日，為提供更貼心的預約服務，市府決定提供新人預約在當天到戶政事務所辦理登記作業，民政處提醒想要在5月20日辦理結婚登記的竹市市民或同時辦理遷入竹市的民眾，可於5月17日前向竹市各戶政事務所提出預約，以利提前安排人力。

民政處長嚴翊琦同時表示，欲在5月20日登記結婚的新人們，未必要在當天到戶所辦理，也可在結婚日前3個辦公日內（5月17日至19日）前往戶政事務所辦理結婚登記，並指定5月20日為結婚生效日，以減少當日排隊等待時間。

民政處說明，因部分縣市已暫停假日預約結婚登記服務，各縣市5月20日是否開放民眾預約辦理結婚登記，由各地方政府衡酌決定，竹市府從善如流，鼓勵有情人終成眷屬，今年貼心提供新人「指定520登記」提前預約服務。