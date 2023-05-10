威廉斯周二在紐約經濟俱樂部（the Economic Club of New York）發表演說時表示，在通膨回到可接受的水準之前，需要一段時間升息才會發揮其經濟上的作用。

該美國央行官員沒有給出他對政策走向的預測，僅表示他不認為通膨率會在未來兩年回到聯準會的2%目標。他並表示，如果通膨沒有下降，聯準會一直都有升息這個選項。

威廉斯並表示，目前美國失業率跌至3.4%，創下54年新低，但可能升至介於4%～4.5%。

上周聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）一致表決通過升息25基點，至介於5%～5.25%，創下自2007年8月以來的16年新高。在會後聲明中，該決策委員會刪除3月聲明曾出現的「委員會預期再度收緊政策或許是合適之舉」的措辭，被市場解讀為暗示可能暫停升息，但該委員會也表示官員們在決定政策舉措時將考慮各種因素，暗示6月會議未必維持利率不變。

今年具有表決權的威廉斯也表示，現在政策決定將取決於即將後續發布的數據。

在發表演說後的問答環節中，他表示：「首先，我們還沒有說我們已經完成升息任務，我們要確保我們能實現目標，我們會評估經濟情勢，並根據數據來做決定」，「在我的基本預測中，我看不到有任何在今年降息的理由；而如果數據不配合，也是有進一步升息的可能」。

但他也表示目前銀行業的問題及其影響，將納入自己如何看待政策前景的考量，「我將特別關注信貸環境的變化，以及其對經濟增長、就業和通膨前景的影響」。

威廉斯同時也是聯準會負責利率決議的聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席，是僅次於聯準會主席和副主席的第三號人物。

雖然聯準會主席鮑爾在5月決策會議後也強調是否暫停升息尚未成為定局，利率決議仍取決於後續發布的數據。他並表示，聯準會仍然認為通膨率過高，現在就說升息周期已經結束還為時過早。在談到市場普遍預測年底前降息時，鮑爾表示，通膨降低需要一些時間，如果預測大致正確，那麼就不適合降息，「（今年）我們不會降息」。

高盛周一出具報告，提醒投資人對於聯準會今年轉向及降息的押注要格外小心，並且應為這種降息預期降溫做準備。高盛表示，就歷史來看，聯準會在上周連續第10次升息後，未來6個月內最有可能的做法是利率按兵不動。