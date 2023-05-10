迎戰少子化，屏縣府宣布：發放生育津貼2萬元。(林和生攝)

母親節前夕，屏東縣政府為新生兒家庭送上大禮，宣布自5月15日起，凡是在屏東縣辦理出生登記或初設戶籍新生兒，加碼補助生育津貼2萬元，並溯及至今年1月1日，以行動支持家庭育兒。

根據內政部統計，去年全台新生兒出生人數僅13萬8986人，創下歷史新低，屏東縣出生登記只有3749人，與前年4158人相比，年減9.8％，為了提高生養意願，減輕父母負擔，屏東縣政府從懷孕開始的產檢交通補助到寶貝出生後的月嫂服務，今天宣布加碼補助生育津貼，讓屏東的友善育兒政策更加升級。

屏東縣長周春米表示，生兒育女是家庭大事，縣府應當送上溫暖心意，因此再財政狀況許可下，決定發放生育津貼，估計每年將增加8000萬元縣政支出，但她強調，這是必要且值得做的事。

縣府指出，只要是2023年1月1日以後出生，並在屏東縣各戶政事務所辦理出生登記或初設戶籍的新生兒，只要出生當日，父或母已設籍並實際居住本縣滿1年，中途未遷出，且申請補助時持續設籍者，即可申請生育津貼，每名新生兒將發放新台幣2萬元，申請期限為出生次日起6個月內。