42歲沈姓女慣竊日前行經高雄市美濃區一處民宅，見門上插著鑰匙，直接進屋欲行竊，沒想到屋主兒子在遠端監控發現她，通知屋主劉女報警，警方到場「甕中捉鱉」，當場將反鎖在屋內的沈女逮捕，全案訊問後依竊盜未遂罪嫌移送法辦。

旗山分局美濃分駐所5月7日上午10時接獲劉姓女屋主報案稱，指她外出購物沒多久，就接到兒子電話告知「夥房」疑似有外人闖入，劉女立即返家查看，發現沈姓女竊嫌受困屋內進退不得，該女竊賊突見劉女返家，一時驚慌想逃跑，卻「不得其門而出」遭反鎖於屋內，企圖破壞紗門逃逸也無法得逞。

警方趕到現場「甕中捉鱉」，不費吹灰之力將竊嫌手到擒來，一見是沈姓女竊嫌，脫口而出說：「怎麼又是妳」，原來該名女竊賊在轄區內已多次作案被查獲，所內員警幾乎都認得她。

警方清點屋內物品並未短少，沈嫌身上也未發現有遭竊之財物，遂將沈嫌以竊盜未遂現行犯當場逮捕，全案經詢問後，依涉竊盜未遂罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。