國民黨10日召開「挺台灣變害台灣！新內閣上任100天民進黨出包一籮筐」記者會。（黃婉婷攝）

行政院長陳建仁上任正式滿100天，國民黨10日召開「挺台灣變害台灣！新內閣上任100天民進黨出包一籮筐」記者會 ，從社會治安、民生經濟、外交兩岸檢視陳內閣成績，卻發現治理成績單滿江紅，一連串的國防、外交、兩岸慘況依然無解，坐實「錯誤的政策路線確實比貪汙更可怕」。

文傳會副主委林家興批評，從治安詐騙案件一大堆，到民生經濟一路慘，最後是兩岸外交國防荒謬決策一籮筐，民進黨治理成績這麼爛，還敢說要「挺台灣」，不要害台灣就不錯了，這種挺法，根本是台灣人的豬隊友，嘴上挺台灣，動手都在害台灣。

國民黨發言人楊智伃質疑，100天以來，國內詐騙事件層出不窮，國人每天擔心害怕，有人賠上自身積蓄，科技、金融、暴力集團層出不窮，副院長鄭文燦還被爆出席過詐騙投資集團的活動餐敘，政院推動的打詐綱領1.5版更被幾曾批評成「國家級世紀詐騙案」，民進黨不僅是「詐騙最大黨」，更是「詐騙一條龍」、上上下下就是詐騙產業鍊。

國民黨副發言人呂謦煒批評，陳內閣上任時說要強化台灣「經濟韌性」，結果台灣出口表現不僅創下連八黑，今年第1季經濟成長率更下探到負的3.02％，在新內閣執政下，創14年來最慘的經濟成長率，通膨也是14年以來新高；今年4月，人民日常生活必需的重要民生物資大漲7.35％，是14年以來最大漲幅，年輕人最在乎的房租指數，也創下新高。

呂謦煒表示，除了日前的嚴重缺蛋危機外，當前國內缺電、缺水，中南部陷入比百年大旱還慘的旱災危機，民進黨政府主推的前瞻預算，砸了1807億的「水環境建設」，結果根本沒有效果，電不穩定就算了，水也不夠用，民進黨幾乎讓台灣陷入如第三世界般的困境。

最後，林家興總結，一連串的國防、外交、兩岸慘況，民進黨新上任的內閣依然無解，讓台灣民眾非常心憂，今日檢視民進黨新內閣上任以來出包事件與荒謬決策，如果一題扣4分來算，新內閣成績單可說是滿江紅，抱鴨蛋，成績如此的落漆，如何面對國人？