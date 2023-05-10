台南市1名3歲女童日前行走班馬線不幸被汽車撞死，警方從今天起執行1個月的「路口安全大執法」專案，在行人交通流量較大的路口，強力取締汽機車未禮讓行人。其中，光是在北區成功路、忠義路口女童車禍現場執行的取締勤務，2小時即開罰6件汽、機車未禮讓行人。

台南市警局16個分局及交通大隊從今天起執行「路口安全大執法」專案 1 個月，針對於行人交通流量較大的學校、市場及觀光景點等路口，於交通尖峰時段加派警力執勤，嚴格取締車輛未禮讓行人違規。

上午8點到10點，警五分局及交大共出動24名警力，在北區12個路口執行交通大執法專案勤務；其中，在北區成功路、忠義路口執法2小時，共取締6件汽、機車未禮讓行人，汽車違規4件、機車違規2件。

警五分局長陳宇桓指出，立法院4月剛三讀通過《道路交通管理處罰條例》修法，加重汽機車駕駛不禮讓行人的罰則，從現行的1200元以上3600元以下罰鍰，大幅提高為3600元以上6000元以下，但因尚未正式公告施行，目前將仍依原法開罰，籲請汽機車駕駛人行經人行穿越道時，一定要減速慢行，並禮讓行人先通過。