泰國選舉委員會預計，即將在周日（14日）舉行的泰國大選投票率將超過80％。

據《曼谷郵報》報導，泰國選委會說，上周日提前投票的投票率接近92％，比2019年3月同一階段的87％高。

不過，該國選委會在提前投票期間出現不少失誤，其中包括投票站工作人員在大約100個投票信封貼上郵政編碼，而不是選區編號。選委會保證，儘管出現錯誤，但選票不會丟失。

為鼓勵選民投票，選委會也開展宣導工作，並呼籲選民在投票前了解選舉條例，以免出現廢票；當局也會確保周日出現的廢票不超出選票的2％。