所幸當時有熱心民眾發現報警，警方聞訊火速到場，經勸說成功阻止楊女跳圳，即時阻止憾事發生。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

警方表示，當時楊女情緒高漲，不斷難過哭喊等負面情緒，因此趕緊安撫楊女情緒，等待其情緒穩定以後，給予關懷勸說。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化57歲的楊姓女子獨力照顧臥病在床失能的老母親多年，不堪長期照顧壓力，日前與姊姊在家爆發口角，竟奪門而出跑到距離住家200公尺遠的八堡圳旁哭泣，準備跳圳輕生，所幸當時有熱心民眾發現報警，警方聞訊火速到場，經勸說成功阻止楊女跳圳，即時阻止憾事發生。

田中分局二水分駐所警員林沆均、蔡佳吟2人，6日在執行巡邏勤務時，接獲通報，彰化縣二水鄉員集路三段八堡圳有女子疑似要跳圳尋短，隨即趕到現場，發現婦人正攀爬圍欄欲跳圳尋短，隨即上前將婦人救下，移到安全地方。

警方表示，當時楊女情緒高漲，不斷難過哭喊等負面情緒，因此趕緊安撫楊女情緒，等待其情緒穩定以後，給予關懷勸說，成功阻止婦人跳圳造成憾事發生，並協助她返回家中，楊女家屬也表達感謝。

據了解，這名住在二水鄉的楊姓女子，因為長期在家照顧年邁又失能的母親， 姐姐與妹妹平時則在外上班，長期積累的壓力導致身心俱疲，6日與姊姊發生爭執爆發口角，一時情緒失控奪門而出，跑到八堡圳旁哭泣。

田中分局分局長簡龍宏肯定二水分駐所警員林沆均、蔡佳吟2人危機處理得當，值得嘉勉；他也說照顧失能家人壓力大，可能面臨包含對疾病、醫療系統、社會資源的不瞭解，還有家人間對治療及照顧方式看法不一、照顧責任的分擔不均等，可以尋求縣府社會處協助關懷，或撥打110請警方給予協助。