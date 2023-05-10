高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒宣布離職，並以生涯規畫為由向法務部遞出辭呈，辭呈已獲法務部同意，預計6月初離職。徐弘儒認為擔任律師的話工作較為彈性，希望有更多時間陪伴家人，不要錯過孩子的成長。

徐弘儒畢業於政大法律系，司法官訓練所43期結業，曾任桃園、屏東、高雄地檢署檢察官，偵辦過不少矚目案件。包括當初轟動全台的台東大學學生綁架案、阿羅哈客運國道重大傷亡車禍案等，近期更偵辦過不少國家安全案件。

徐弘儒雖相當認真負責，但仍是愛家的好爸爸與好丈夫，擔任襄閱後，許多陪伴孩子成長的時間被剝奪，連休假日都沒辦法好好陪小孩遊玩，甚至常常因為案子而加班。因此他將由襄閱一職退下，轉任律師跑道，好好把握孩子醫生只有一次的童年成長。

徐弘儒的辭職雖放棄了在司法路途上的大好前程，但他不認為可惜，而是留下「珍愛高雄、不捨離開，唯有放下、才能留下」4句話，並會留在高雄繼續以另種方式維持司法正義。