華視、東森、中天前主播蕭裔芬與國民黨大老許水德長子許逸弘曾有過長達18年的「無性婚姻」，不過2人在2010年離婚，且雙方沒有交惡。目前當起網路房仲的主持人，時常透過臉書分享心情，今（10）日她在晨運突感嘆升學率第一的國中同學的狀況，讓人心疼。

前主播蕭裔芬今日享晨運見到的景象，她透露7點半結束運動，如常經過全國升學率第一的國中，她感動說：「學生不管是穿著運動服或校服，這一群群衣著整潔、氣質良好的孩子們，背著沉重的背包、手上還提著便當袋，從四面八方湧入學校的窄門。」且憂心學生們是不是沒睡飽？她表示，從來不曾見過他們彼此互相談笑，「一種莫名的壓力漂浮在空氣中，讓我這個路過的大嬸，好生感動與心疼。」同時她搭配的照片是在戶外戴著面罩，但似乎將面罩在鼻子處特別開洞，僅露出鼻子的造型，讓網友留言「特別喜歡這隻熊，讚！」，這也讓她在晨運時在呼吸空氣不會有阻礙。

而對於升學率第一的國中，她認為「古代有孟母三遷、現代有家長拼命也要把孩子送到明星學校！因為在求學時期結交的人脈、將是未來發展的重要關鍵。因此學區優勢，成為支撐房價的因素之一。」對此她還是心疼這些學生的課業壓力。