行政院東部聯合服務中心執行長由洪宗楷（左一）回任，許文獻（左二）擔任副執行長。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

行政院東部聯合服務中心執行長懸缺3個月，由參選台東市長失利的洪宗楷回任，2名副執行長由郭應義續任、前台東縣卑南鄉長許文獻擔任。正搭乘火車前往花蓮的洪宗楷說，感謝提攜，會珍惜機會為花東鄉親付出。

洪宗楷擔任東服中心執行長2年，去年9月登記參選台東市長時請辭，選後今年1月回任，1月31日隨內閣總辭。

洪宗楷目前搭上台鐵，正趕往花蓮途中，他說，感謝提攜，將珍惜機會繼續為花東貢獻。他在昨天下午已收到派令，過程雖坎坷，但相信所有結果都是最好的安排。東服中心服務範圍涵蓋花蓮縣及台東縣，將繼續秉持熱忱的心，持續為花東鄉親貢獻心力。

新任副執行長許文獻曾任台東縣卑南鄉第17、18屆鄉長、任務型國大代表、民主進步黨台東縣黨部主任委員、民主進步黨台東縣黨部評委召集人、民主進步黨全國黨代表，去年轉換跑道參選縣議員落選。

許文獻說，「新的工作，開始上班，未來將與執行長一起努力，為花東努力，為卑南鄉打拼，感謝所有協助我的好朋友」。

行政院東部聯合服務中心表示，行政院東部聯合服務中心執行長由洪宗楷、副執行長郭應義續任，新任副執行長許文獻履新。