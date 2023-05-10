掃地機器人是生活清潔上的好助手，過去以美國品牌iRobot最為知名。根據日媒報導，來自中國的機器人吸塵器公司科沃斯(ECOVACS)以先進功能和低廉價格在全球市場快速崛起，正給iRobot帶來壓力。

日經中文網以「中國掃地機器人加強海外攻勢」為題撰文指出，科沃斯公司去年的銷售額，超過iRobot的製造商Roomba，投資者認可科沃斯公司的成長潛力，其市值已逼近440億元人民幣，大約是美國Roomba的五倍之多。

科沃斯成立於1998年，是在中國掃地機器人市場占約40%份額的最大廠商。科沃斯一名銷售代表介紹該公司最新的Deebot吸塵器，其使用人工智能晶片和深度學習技術來控制運動。

值得關注的是，科沃斯正在全球市場上逐步追趕iRobot。德國調查公司Statista和iRobot統計顯示，iRobot全球市占率從2016年的64%降至2020年的46%，反觀科沃斯的市占率則從2014年的7%上升到2020年的17%。

中國掃地機器人市場快速成長，中國調查公司前瞻產業研究院預測認為，中國掃地機器人的市場規模到2026年將達到281億元，相比2022年增加逾2倍。

iRobot作為掃地機器人的先驅，但科沃斯2022年的營業收入已超過iRobot，市占率也在迅速追趕，報導稱iRobot在產品開發方面也落後於中國企業。