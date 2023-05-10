一名中年女子每天烹煮食物讓家人在家用餐，但某次健檢發現，一家5人的總膽固醇都超標，甚至BMI(身體質量指數)僅17的小兒子也不例外。經了解，原來是該名婦女以豬油為日常料理用油，而豬油易使低密度脂蛋白增加，長期會導致血管內壁增厚、血管彈性降低，恐增加心肌梗塞、中風等心血管疾病的風險。

北投健康管理醫院表示，女子自認重視健康，平常會到市場買豬板油與豬背油來自製豬油，當作料理用油。女子與家人一起健檢後發現，一家5人的總膽固醇項目顯示全數超標，甚至BMI指數僅17的小兒子也不例外。

醫師表示，血脂發生異常的原因有很多，可能是家族遺傳、老化、飲食、抽菸、其他疾病造成等，飲食部分則多數是因現代人攝取過多飽和脂肪、反式脂肪等。

營養師潘富子表示，豬油未必適用於每個人，因含較多飽和脂肪，食用過多易使低密度脂蛋白異常增加，易導致血管內壁增厚、血管彈性降低，並使血壓上升，恐增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的風險。

潘富子建議，油品最好選擇植物油，例如芥花油、橄欖油、苦茶油、酪梨油等單元不飽和脂肪酸含量高的油。此外，使用植物油時應避免高溫，可用於涼拌、低溫油水炒等，以減少自由基等致癌物質。