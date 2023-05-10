本週末『蓮潭小農市集』將以『鳳梨的想像力世界』為主題，現場提供近400個名額，體驗鳳梨的各種可能，加上五月是屬於媽媽的大日子，陪伴媽媽們度過一個不同凡響的母親節，機會難得，千萬不要錯過。

5/13~14蓮潭小農市集以『鳳梨的想像力世界』為主題，現場提供近400個名額，體驗鳳梨的各種可能(高雄市農業局提供)

蓮潭小農市集112年度以「動手DIY」為主題展開，上個月的草莓季活動「親子採草莓」、「草莓大福DIY」等，酸甜好滋味滿足了大小草莓控。本週末5/13、14迎來一年一度母親節，市集推出各式超越媽媽想像力的鳳梨DIY活動，包括「鳳梨媽咪公仔創作DIY」，運用太陽眼鏡、花卉、卡片等，讓大家可以發揮創意動手裝扮做一個小公仔獻給媽媽；還有現烤「鳳梨水果披薩」，從烤箱出爐的披薩香味讓全家一起大快朵頤超滿足；另外現場調飲一杯冰涼涼的「鮮果鳳梨DIY氣泡飲」，滿滿都是獻給媽媽的心意。週末來蓮潭小農市集走一圈，搭配母親節和當令鳳梨季，準備各種吃的、喝的以及禮物公仔，帶給大家手作的體驗樂趣。

蓮潭小農市集112年度以「動手DIY」為主題展開(高雄市農業局提供)

有來自高雄及鄰近縣市的優質農產品，展售當地當令新鮮蔬果等農產，蓮潭小農市集除了農產市集展售及鳳梨體驗活動外，還有午后的音樂演出以及農產推廣QA活動，配合著主持人的風趣推廣，有機會將主持人手中的農產品伴手禮贏回家喔！

蓮潭小農市集有來自高雄及鄰近縣市的優質農產品，展售當地當令新鮮蔬果等農產(高雄市農業局提供)

5月 13-14日兩天上午 10:00至下午18:00，歡迎大家來蓮潭走走逛逛，除了好買！好吃！好看！好玩！還能贏好禮。一起歡度母親節，親子感情更升級。