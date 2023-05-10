亞太經合會議（APEC）經濟領袖會議11月在美國舊金山登場，美國議員日前聯名呼籲邀蔡英文總統出席。外交部長吳釗燮今天坦言難度極高無比，因為APEC以共識決為主，但「只要有一絲絲可能性，我們絕對是全力以赴」。

APEC今年由美國主辦，我國長期以來無法由總統出席領袖會議，都是派領袖代表參與，美國21名眾議員日前聯名致函美國國務卿布林肯，呼籲今年邀請蔡英文出席。

吳釗燮今天赴立法院外交及國防委員會報告並備質詢，民進黨立委劉世芳詢問蔡英文總統出席APEC的可能性？吳釗燮直言，大家對於這件事是有期待，但是我們也必須顧慮到現實，APEC很多事情是透過共識決進行，「這個事情難度是極高無比」。

劉世芳追問此事首要是與美國磋商，到底可能性如何？會員國裡面唯一會反對的應該是只有中國。吳釗燮回應，美國的確是最重要的關鍵，這次APEC美國是主場，如果美國那邊有這樣的思考，可能會有些可能性。

但他也表示，我們在推動這件事情的過程當中，也了解到，除了美國之外，所有會員國的態度也都非常重要，而且是佔一樣的比重，在這種狀況之下，難度極高無比。

劉世芳詢問，是否要在沒有任何人反對的狀況之下，我們的代表才能夠是蔡總統？吳釗燮說，理論上是如此，因為APEC以共識決為主。

劉世芳認為，這是長遠的目標，我們希望所謂「有意義的國際參與」，也包括我們的國家領導人能夠去參加國際會議，我們應該積極表達去爭取。

吳釗燮強調，只要是為了國家的外交，外交部都會竭盡所能去推動，這個事情即使我們要推動會面臨很多的困難，但「只要有一絲絲的可能性，我們絕對是全力以赴」。