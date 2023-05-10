花蓮縣中華國小射箭隊7月將代表台灣出戰美國國際邀請賽，但因選手家境窘困，出國經費難籌，盼社會各界能支持小選手一圓國手夢想。（中華國小提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣中華國小射箭隊屢在全國賽事拿下佳績，今年3月在全國青年盃錦標賽射下男子及女子個人冠軍，獲推薦代表台灣參加7月的美國國際邀請賽，但師長卻憂喜參半地說，因選手多屬弱勢家庭，出國參賽經費龐大不易籌措，目前尚缺180萬元，盼社會各界能支持小選手一圓國手夢想。

中華國小射箭隊長期是全國錦標賽的常勝軍，去年11月參加全國總統盃射箭錦標賽，以亮眼成績奪下男子個人冠軍與團體冠軍，今年3月在全國青年盃射箭錦標賽中，更連霸男子個人冠軍及首次奪下女子個人冠軍，優異成績榮獲射箭協會推薦代表台灣參加7月將舉辦的美國國際邀請賽，捷報傳回校內，令師生感到振奮，不過師長與教練卻相當煩惱。

教練吳芸與陳鵬宇說，隊中25位選手多來自單親或原住民家庭，他們對射箭運動充滿熱情，也將奪牌設定為努力的目標，所以勤奮訓練，靠著堅持與不放棄的態度，才能在全國比賽中一路過關斬將取得佳績，並取得代表台灣參加歷史悠久且頗負盛名的美國國際射箭邀請賽，屆時將與齊聚愛荷華州的全球射箭好手一較高下。

雖然出國比賽為國爭光是每位射箭小將的夢想，但此次代表的4男4女選手大多家境窘困，出國經費不易籌措，儘管家長自行負擔部分金額，仍無力湊足參賽費用，校方為協助小選手能如願參賽，除積極尋求各界資源，同時也進行募款。

校方表示，代表團選手與教練共計有11人參賽，估計需234萬方能成行，經透過各種管道尋求經費，目前還缺少180萬元，由於報名截止期限在6月中，希望社會善心人士能給予協助，不論金額多寡，都會讓隊員與其家庭感到溫暖，若募款順利成行，將公開頒發感謝狀，表揚善舉義行。

校方表示，捐款方式有兩種，可透過學校教育儲蓄戶網站（https://www.edusave.edu.tw/donate/caseDetail/f8ff1bad87a80a270187c17d634b0e4b）、臨櫃辦理及到校辦理，或是轉帳到信任的學校老師，請對方小額代收協助現金轉交。臨櫃辦理戶名：花蓮縣花蓮市中華國民小學；統編：0814-6443；銀行：台灣銀行花蓮分行(004-0185) ；帳號：018038094351（備註指定：射箭隊參賽費用）。