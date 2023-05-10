國民黨7、8、9日連續3天，辦理桃園市第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區15里）立委初選民調，10日在桃園市黨部召開民調公布會，主委黃敏恭宣布由桃園市議員牛煦庭出線，但先前協調時，2參選人已同意不予公布民調數據，尊重雙方共識，黨部將報黨中央建請提名牛煦庭，挑戰民進黨現任立委鄭運鵬。

面對凌濤日前喊話，為避免黨內分裂，呼籲將桃園市議員詹江村、前市議員褚春來都納入初選機制，黃敏恭說，根據黨的遊戲規則，明定公告受理期限，讓有意願參與的同志都來登記，並審核參選資格，若個人放棄登記參加初選，師出無名，黨部沒有理由和資格逕自納入初選民調協調，強調民調數據雖不公布，仍僅有2登記的參選人，未納入其他黨內同志。

桃園市黨部10日上午10點召開民調公布會，由主委黃敏恭主持，桃園市第一選區黨內初選參選人牛煦庭及陳文吉皆到場，還有書記長李世俊、3家民調公司代表出席。黃敏恭恭喜民調勝出的牛煦庭，強調初選過程都在公平、公正、公開原則下進行，將以此次政黨對比、黨內互比的民調結果，作為建請黨中央提名依據。

至於民調落敗的市議員陳美梅弟弟、21全黨代表陳文吉，也展現民主風度，向贏得初選的牛煦庭表達祝賀之意，與主委黃敏恭3人緊握雙手，象徵團結勝選。