新北市民進黨團今質詢，市議員陳乃瑜針對轄內公托量能質詢，她質疑，新北市是人口最多的城市，0到2歲寶寶去年有7萬2410個，但公托僅收6000餘名嬰幼兒，不到母數的十分之一，等於12位嬰兒僅有1位可以進公托，她呼籲，市府的超收稅收餘額應作為社福使用。對此，新北市長侯友宜說，中央未補助，將視財務狀況決定。

陳乃瑜說，新北市公托核定人數僅3萬餘人，其中人口稠密行政區的新店區公幼量能僅有2319人，她也詢問坐在前方的市議員黃淑君「板橋公托是不是很難抽」，對方回應「超級難抽」。

陳乃瑜也提到台北市有生育獎金加倍、育有二胎孩童以上家庭社宅抽籤加簽、準公托提高每月1000元補助、就讀私立幼兒園每年最高補助5.2萬元、成立人口對策委員會等優惠政策，反觀新北市，連生育補助都不到台北市的一半。

對此，侯友宜回應，因爲這不是法定的社福補助，有時候中央還會扣補助款。不過，陳乃瑜也說，市府有超收的稅收餘額，盼運用在社福政策。

陳乃瑜也提及，根據新北市連續3年稽查轄內幼兒園的數據，每稽查3家幼兒園就有1家違規，難怪轄內父母都不敢生養小孩，且侯市長執政4年來就有4起虐嬰案件，其中還有一件死亡，新北是要怎麼安定、安心、團圓？侯友宜回應，該通報就通報，該處理就處理。

另外，新北市監管雲目前納入120家公托，市議員黃淑君也質詢，目前新北市轄內有6855名保母、280家私托，市府有無機會納入其他單位，研議鼓勵方式。社會局回應，私托監視器有法律問題需要溝通，將再研議看看。