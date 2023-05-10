澎湃新聞報導，大陸應急管理部10日舉行記者會稱，2022年大陸全國收到舉報21萬餘件，同比增加2.4倍；查實13萬餘件，同比增加3倍，查實率創出新高；發放舉報獎勵3300萬元（人民幣，下同），同比增加1.2倍。2023年第一季，大陸全國受理舉報量同比又上升25.1％，發放舉報獎勵440萬元，上升91.5％。

李豪文表示，應急部安全生產監察專員發動群眾舉報是加強安全生產的重要手段。應急管理部門通過舉報查處了一大批重大隱患和違法行為。如應急管理部通過大陸全國舉報系統，查處了一起死亡14人的重大瞞報事故、起初謊報2人，一起瞞報死亡9人的較大事故；河南省應急管理廳通過群眾舉報查處了一起瞞報事故，依法依規對該企業罰款145萬元，獎勵舉報人3萬元；福建省應急管理廳和國家礦山局福建局通過群眾舉報查實一起嚴重違法行為，對該企業重罰398萬元，獎勵舉報人6萬元。

「這樣的例子還有很多，還有一些企業建立隱患內部舉報獎勵制度，對企業員工適當獎勵，對消除隱患、防範事故確實發揮了很大作用。」李豪文表示，「我們希望出現更多的『朝陽群眾』，發動社會各方面積極參與舉報。」

「朝陽群眾」是來自中國北京市朝陽區線民代稱，因曾多次成功舉報大陸網路大V薛蠻子、鋼琴王子李雲迪等名人不法行為而知名。