尹啟銘提到台積電去美國設廠的利弊。（Yahoo TV提供）

陳文茜（左）與尹啟銘聊起台灣未來晶片產業真正的對手其實是韓國。（Yahoo TV提供）

前經濟部長尹啟銘以累積30年在經濟產業相關經驗，出版了《晶片對決：台灣經濟與命運的生存戰》一書，日前特別與老友陳文茜在Yahoo TV《茜問》中暢談目前台灣晶片產業所面對的挑戰與機會。

台積電今年去美國設廠，業界分析台灣將面臨人才與技術外流的風險，更被認為是台積電成立40年以來最大的危機，尹啟銘在《茜問》中表示，台積電當時去美國亞利桑那州蓋新廠，現在看起來條件根本沒談好，陳文茜則分析，美國是利用地緣政治的壓力，才讓台積電完全無法拒絕，只能點頭答應。

尹啟銘在節目中提到，台積電之所以能發展出這麼好的成功模式，就是因為它純粹只做代工，跟客戶之間發展出共存共榮的關係；而韓國的三星現今面對的問題則是，要做手機又要做代工，因此會讓客戶有畏懼。

兩人也談到，台積電還有一項最大的優勢，就是台灣人才，而美國強項其實是創新，但不專長製造，所以台積電在美國不只將面臨人才問題，還有成本大幅增加的挑戰。陳文茜還憂心，台灣半導體光在2022年出口佔比接近40％，如果台積電這棵大樹有任何危機，將對台灣經濟產業造成重創。

對於台積電現在在國際間炙手可熱，包括日本歐洲都紛紛招手，希望能合作，尹啟銘則認為台積電如果到日本去設研發中心，對未來發展有相對合理性，因為過去所認為的摩爾定律（Moore's Law）已經結束，封裝IC需要更新的材料，而日本是這方面專家，很適合合作；至於歐洲是否值得台積電設廠，他則認為需要審慎評估。

陳文茜提到，台灣未來晶片產業真正的對手其實是韓國，尤其為了配合韓國半導體戰略目標，三星電子計畫在未來20年投入2300億美元（約新台幣7兆387億元），打造全球最大晶片製造基地，看得出這場全球科技爭霸戰，台積電的代工龍頭霸主地位，時刻都充滿挑戰。