鴻海創辦人郭台銘近日質疑總統府阻擋疫苗採購，總統府則強調，政府沒有人也絕不可能阻擋疫苗採購；郭台銘今表示，據他了解，當時民進黨各派系意見不一，最後最大的派系贏了，時任總統府祕書長李大維也是傳達命令，而蔡英文總統也要接受派系妥協的結果。對此，民進黨立院黨團表示，和派系一點關係也沒有。

民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，這跟派系一點關係都沒有，沒有派系介入這件事情，2021年5月23日至6月14日整整三周，大家一起努力採購到疫苗，沒有任何派系介入，而且全世界搶疫苗，不是有錢就能買到，大家一起走過，這裡面牽涉到高度政治，和派系一點關係都沒有

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，李大維不是民進黨黨員，也跟派系一點關係也沒有，郭台銘不知道用什麼事件，在洗自己的記憶，現在要洗國人的遺憾，這點民進黨團非常遺憾。

他說，如果真的要講派系，就是當年在買BNT疫苗的時候，代理商屈服於自以為是全世界最大派系的中國大陸，台灣不管用「我國」、「ROC」、「台灣」都不行，台灣在國際政治上是受委屈的，「請郭台銘有證據就拿出來」。