三大法人操作上，雖然外資止步5連賣，投信、自營商連日買超力挺；不過半導體周三表現疲弱拖累，且日月光ADR跌1.55%，日月光周三漲多下跌，失守5日線、月線。

由於客戶持續調整庫存，日月光投控今年4月自結合併營收431.14億元，月減5.37%、年減10.95%；其中封裝測試及材料(IC ATM)營業收入淨額233.21億元，月減9.5%、年減23.4%。日月光投控前4月自結合併營收1742.06億元，年減9.75%。

日月光的訂單能見度很低，原本預計今年5~6月拉貨，目前已延至今年第三季，待客戶需求回溫，才能重啟拉貨動能。不過封測部份陸續有急單出現，主要是消費性產品。

日月光今年第二季平均整體產能利用率預估達60%，單季IC ATM營收將與首季營收相仿，約733億元。電子代工服務EMS部分，因為新產品推出和部份產品急單，EMS營收預估季增4-6%。合併毛利率方面，排除匯率影響，產能利用率低迷還是主要影響毛利率的因素。預期今年第二季IC ATM毛利率相當首季的20.1%，而EMS營業利益率約較首季增加0.5個百分點。整體今年第二季集團合併毛利率將會與今年首季相近。

由於2023年整體市況較預期差，因此日月光下修2023年期望，原先預期2023年封裝測試業績年減7至9%，現在下修至年減7至16%。整體市場正經歷庫存修正，第二季終端需求依舊疲軟，客戶仍進行庫存去化。不過今年下半年客戶新產品上市，部分客戶將在第三季開始拉貨與回補庫存，預期將是全面的復甦，今年下半年ATM整體稼動率可望從現階段60%回升至80%，法人預估，日月光整體營運下半年將優於上半年，惟訂單回溫力道較預期差。